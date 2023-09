Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: 'en bonne voie' pour ses objectifs 2025 information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un point intermédiaire, le fabricant d'articles de papeterie, de briquets et de rasoirs Bic se déclare 'en bonne voie d'atteindre en 2025 les objectifs à cinq ans fixés' dans le cadre de son plan stratégique Horizon, présenté en novembre 2020.



Il revendique ainsi une croissance d'environ 600 millions d'euros de son chiffre d'affaires sur 2020-2022 en années pleines, et une génération de flux nets de trésorerie disponible d'au moins 200 millions attendue pour la cinquième année consécutive en 2023.



'Nos efforts devraient continuer à porter leurs fruits à l'horizon 2025, à mesure que de nouvelles initiatives libèreront un potentiel croissant à l'échelle du groupe', affirme son directeur général Gonzalve Bich.





Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.66%