Bic : décroche de -10%, vers 51,4E, retombe au contact de sa MM100
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:58

Bic décroche de -10%, vers 51,4E (au contact de sa MM100) après avoir dévoilé un bénéfice en chute de -60% (ce n'est pas une surprise) et prévenu que 2026 s'annonce comme un "nouvel exercice de transition" (comprendre pas de progression significative des bénéfices).
Le titre efface l'intégralité de ses gains depuis le 31/12/2025 (51,5E au plus haut en clôture ce jour là) et le prochain palier de soutien se situe vers 49,6E.

