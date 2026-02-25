Bic : décroche de -10%, vers 51,4E, retombe au contact de sa MM100
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 09:58
Le titre efface l'intégralité de ses gains depuis le 31/12/2025 (51,5E au plus haut en clôture ce jour là) et le prochain palier de soutien se situe vers 49,6E.
Valeurs associées
|53,2000 EUR
|Euronext Paris
|-6,99%
