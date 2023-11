Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BIC : déborde les 62,15E en direction des 64,1E information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - BIC déborde les 62,15E, résistance testé à 6 reprises en 'intraday' depuis le 9 novembre : le titre pourrait s'élancer à la reconquête du zénith des 64,1E, testé les 20 et septembre dernier.

En cas de franchissement, BIC s'en irait combler le 'gap' des 66,55E du 14 février.





Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.38%