Bic: dans le vert sur un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, l'action Bic gagne près de 2% sur un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 73 euros sur le titre du fabricant d'articles de papeterie, briquets et rasoirs.



Le bureau d'études salue l'actualisation du plan stratégique de la veille, qui lui semble 'un bon point d'étape pour rappeler la stratégie orientée sur la croissance de l'activité', et pointe une 'bonne discipline financière orientée vers la génération de free cash-flow'.





Valeurs associées BIC Euronext Paris +1.69%