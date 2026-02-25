BIC chute nettement, les perspectives 2026 déçoivent

BIC BICP.PA chute en Bourse mercredi après avoir publié la veille un recul de son chiffre d'affaires annuel et des perspectives modérées, le fabricant d'articles de papeterie et de briquets citant "un environnement particulièrement difficile aux Etats-Unis" et prévoyant une année 2026 transitionnelle.

A la Bourse de Paris, vers 10h16 GMT, l'action cède 7,17% à 53,20 euros, lanterne rouge du SBF 120 .SBF120 qui progresse de 0,34% au même moment.

Qualifiant 2026 d'année "de transition", BIC a déclaré mardi dans un communiqué viser "une amélioration des tendances en chiffre d’affaires organique", une marge d’exploitation ajustée en "légère progression", ainsi qu’une génération de flux nets de trésorerie disponible "stable".

"Les perspectives sont un peu décevantes", a déclaré un analyste de Kepler Cheuvreux interrogé par Reuters.

Un analyste basé à Paris a ajouté que les perspectives impliquent que la croissance organique en 2026 restera probablement encore en territoire négatif, alors que le consensus tablait sur +0,8%.

La génération de flux nets de trésorerie disponible en 2025 s’est établie à 222 millions d’euros, contre 271 millions en 2024, en raison de la baisse de la marge brute d’autofinancement liée à une performance commerciale plus faible.

Le chiffre d'affaires annuel de BIC est ressorti à 2,09 milliards d'euros, en baisse de 0,9% sur un an à taux de change constants et de 4,7% en comparable.

