BIC abaisse ses perspectives 2025, faible performance en vue au T4

BIC BICP.PA a ajusté mardi ses perspectives 2025 de croissance du chiffre d'affaires, de marge opérationnelle et de trésorerie, citant la faible performance au troisième trimestre, qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre, et après une évaluation approfondie de l’environnement tarifaire aux États-Unis.

Le groupe prévoit désormais une croissance du chiffre d’affaires comprise entre -1% et -1,5% à taux de change constants, une marge d’exploitation ajustée d’environ 13,7% et une génération de flux nets de trésorerie disponible d’environ 210 millions d’euros.

Ces perspectives pour 2025 "intègrent désormais l'impact total des droits de douane", selon un communiqué du groupe.

BIC tablait précédemment sur une hausse de son chiffre d’affaires comprise entre 0% et 3%, une marge d’exploitation ajustée autour de 15,0% et une génération de flux nets de trésorerie disponible supérieure à 240 millions d’euros.

Le fabricant d'articles de papeterie a fait état d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 519 millions d'euros, en hausse de 0,3% à taux de change constants, mais en baisse de 3,3% excluant Tangle Teezer.

Le groupe a aussi annoncé la cession de son activité Cello en Inde à un consortium d’investisseurs mené par Authum Investment & Infrastructure Limited.

"La finalisation de cette transaction est attendue d’ici la fin de l’année", selon le communiqué de la société.

