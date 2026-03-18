BHP nomme Brandon Craig au poste de directeur général, succédant ainsi à Mike Henry

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* M. Henry quittera ses fonctions le 1er juillet, après plus de six ans d'exercice

* M. Craig, 53 ans, a dirigé des divisions clés de minerai de fer et de cuivre

* Le départ de M. Henry laisse à M. Craig de nombreuses options de croissance - analyste

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 5-7 et 15) par Melanie Burton

Le géant minier BHP Group

BHP.AX a promu mercredi Brandon Craig au poste de directeur général, succédant ainsi à Mike Henry, qui quittera ses fonctions après plus de six ans à la tête du groupe, alors que l'industrie connaît un changement de génération dans un contexte de ruée vers le cuivre.

M. Craig, 53 ans, est président de la division Amériques de BHP et a dirigé pendant trois ans l'activité de minerai de fer d'Australie-Occidentale, ce qui lui confère une expérience de haut niveau dans les deux activités les plus importantes de BHP, à l'heure où la demande en minerais extraits monte en flèche.

Naturalisé australien, M. Craig est titulaire d'une maîtrise en gestion d'entreprise et d'une licence en génie mécanique de l'université de Natal, en Afrique du Sud.

"Il a dirigé le secteur du minerai de fer, et les Amériques sont probablement le secteur le plus important pour BHP dans les années à venir", a déclaré Andy Forster, de la société Argo Investments, basée à Sydney. "Je pense qu'il est très impressionnant

M. Craig entrera en fonction le 1er juillet, dans un contexte de renouvellement générationnel des dirigeants des grandes sociétés minières, confrontées aux défis et aux opportunités liés à l'augmentation des risques géopolitiques, à l'intelligence artificielle et à la nécessité de développer de nouvelles chaînes d'approvisionnement pour les minerais jugés essentiels à la transition énergétique.

Au cours des six derniers mois, les mineurs d'or Barrick Mining ABX.TO et Newmont Corporation NEM.N ont remplacé leur directeur général, tout comme South32 S32.AX , une entreprise dérivée de BHP, tandis que M. Simon Trott, le nouveau directeur général de Rio Tinto RIO.AX RIO.L , occupe son poste depuis moins d'un an.

La volonté de s'emparer du métal clé qu'est le cuivre est également à l'origine d'une vague de consolidation à grande échelle qui modifie la physionomie des grandes entreprises.

Sous la direction de M. Henry, BHP est devenu le premier producteur mondial de cuivre, le métal conducteur le plus rentable, essentiel à la transition énergétique.

Le moment choisi pour la nomination de M. Craig a surpris certains, après que des initiés eurent déclaré, à la fin de l'année dernière, que M. Henry disposait encore de toute l'énergie nécessaire pour assumer cette fonction. "Je pensais que Mike serait là plus longtemps", a déclaré M. Forster.

L'HÉRITAGE DE HENRY

Au cours de son mandat de directeur général, M. Henry a supervisé une refonte majeure du portefeuille de BHP, notamment en se retirant du secteur pétrolier, en abandonnant sa double cotation au Royaume-Uni et en se tournant vers les produits de base tels que la potasse et le cuivre, qui ont représenté la majorité des bénéfices de BHP pour la première fois lors de ses derniers résultats semestriels .

"M. Henry a été le premier directeur général depuis des années à laisser derrière lui une multitude d'options pour le prochain dirigeant", a déclaré l'analyste Glyn Lawcock de Barrenjoey à Sydney.

"Si l'on pense à la situation à laquelle Mike a été confronté, les options étaient inexistantes", a-t-il ajouté. "Ils avaient essayé de mettre des options sur la table avec le schiste, mais cela n'a pas fonctionné. Les teneurs étaient en baisse à Escondida", a-t-il ajouté, en référence à la mine de cuivre du Chili qui est la plus grande au monde.

"Il laisse derrière lui une vision pour le cuivre en Australie-Méridionale, une toute nouvelle zone cuprifère en Argentine et une voie pour revenir à un million de tonnes par an à Escondida", a-t-il ajouté.

M. Henry a également supervisé plusieurs tentatives infructueuses d'achat d'Anglo American AAL.L afin d'accroître l'exposition à long terme de BHP au cuivre.

L'année dernière, les spéculations se sont multipliées sur le fait que BHP nommerait sa première femme directrice générale, avec des paris sur Geraldine Slattery, cadre expérimentée dans le secteur pétrolier et directrice de l'Australie, qui a été devancée au poste par l'ingénieur minier M. Craig.