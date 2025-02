BHP: légèrement dans le rouge après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - BHP cède moins de 1% à Londres après la publication par la compagnie minière australienne des résultats au titre de son premier semestre comptable, marqués par un profit attribuable de 5,08 milliards de dollars, en baisse de 21% en comparaison annuelle.



En recul de 11% à moins de 12,4 milliards de dollars, son EBITDA sous-jacent s'est toutefois révélé conforme aux attentes selon Oddo BHF, de même que ses revenus qui se sont contractés de 8% à moins de 25,2 milliards.



S'il juge la publication 'solide grâce au cuivre', Oddo BHF pointe un dividende de seulement 0,50 dollar par action (contre 0,74 dollar au semestre précédent), soit un taux de distribution de 50%, le minimum prévu par la politique de dividende de BHP.





