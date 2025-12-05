BHP et Rio Tinto mettent à l'essai des camions électriques à Jimblebar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe minier mondial BHP BHP.AX a déclaré vendredi qu'il avait pris livraison de deux camions électriques pour lancer un essai dans sa mine de fer de Jimblebar, dans la région australienne de Pilbara, afin de réduire l'utilisation du diesel et les émissions de gaz à effet de serre.

Dans le cadre d'un partenariat avec le mineur Rio Tinto

RIO.L et le fabricant d'équipements industriels Caterpillar

CAT.N , l'essai vise à tester la viabilité de la technologie électrique à batterie comme alternative à l'utilisation du diesel dans les opérations d'extraction de minerai de fer à grande échelle, a déclaré BHP dans un communiqué.

À l'issue de l'essai, les exploitants miniers détermineront séparément les progrès réalisés en vue d'essais à plus grande échelle dans leurs exploitations respectives, a indiqué BHP.

"Remplacer le diesel ne consiste pas seulement à changer de source d'énergie, mais aussi à réimaginer notre mode de fonctionnement et à créer les technologies, l'infrastructure et les chaînes d'approvisionnement nécessaires pour transformer les opérations minières", a déclaré Tim Day, président des actifs de minerai de fer de BHP en Australie occidentale.

"Ces essais nous aideront à comprendre comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent: les technologies de batterie, l'infrastructure de production et de chargement, la gestion de l'énergie, ainsi que les chaînes d'approvisionnement pour potentiellement fournir cela à l'échelle", a-t-il ajouté.