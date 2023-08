BHP espère échapper au ralentissement chinois

- Des volumes en – légère – hausse, mais des prix moyens en nette baisse. BHP, le premier groupe minier mondial, n’a pas échappé à la mécanique implacable des cycles des matières premières pour son exercice fiscal 2022-2023, clos au 30 juin 2023. Le groupe anglo-australien a annoncé un résultat sous-jacent attribuable de 13,42 milliards de dollars, en repli de 37% d’une année sur l’autre, et surtout inférieur aux attentes des analystes. Selon le consensus rassemblé par Refinitiv, ces derniers attendaient 13,89 milliards de dollars.Rattrapé par la hausse de ses coûts, les difficultés sur le marché du travail australien et surtout la baisse des prix sur plusieurs segments où il est le plus puissant, comme le minerai de fer – dont les prix, sont passés de sommets supérieurs à 165 dollars à 100 dollars -, le groupe BHP coupe son dividende à 0,80 dollar par action, contre 1,75 dollar par action il y a un an, ce qui équivaut à un taux de distribution de 59%, inférieur aux attentes. Ce qui demeure toutefois le troisième dividende ordinaire annuel le plus important de l’histoire de la société. A lire aussi: BHP signe un accord de captage de carbone avec un sidérurgiste chinois Prudence sur les prévisions chinoises et indiennesLa prudence de BHP dans son retour aux actionnaires s’explique en grande partie par le manque de boussole sur l’état réel de la demande mondiale, notamment chinoise et indienne.Lors d’une conférence téléphonique avec la presse, le directeur général Mike Henry a déclaré que la demande d’acier des secteurs chinois en dehors des nouvelles mises en chantier de logements, tels que les infrastructures, les infrastructures vertes, l’automobile et les achèvements immobiliers, avait été «assez forte». Cependant, le plus grand acteur minier du monde surveillait de près la manière dont les mesures politiques de Pékin visant à soutenir les mises en chantier se traduisaient en un impact réel, a-t-il déclaré.La reprise dans la deuxième économie mondiale s’est essoufflée en raison d’une aggravation de la crise immobilière, de la faiblesse des dépenses de consommation et de la chute de la croissance du crédit, ce qui plaide pour que les autorités mettent en place davantage de mesures de relance.Tout en réduisant ses prévisions de croissance pour la Chine de 5,75-6,25% à 5-5,5%, BHP s’attend toujours à ce que la Chine produise plus d’un milliard de tonnes d’acier cette année pour la cinquième année consécutive. En revanche, la demande occidentale de matières premières a été affectée par l’impact tardif des hausses de taux d’intérêt."À court terme, même si les perspectives pour le monde développé sont incertaines, nous pensons que la Chine et l’Inde resteront des sources relatives de stabilité pour la demande de matières premières», a déclaré BHP.Les pressions inflationnistes continueraient d’avoir un impact sur ses activités au cours de l’exercice 2024, a prévenu BHP, augmentant ses estimations de dépenses et estimant que les coûts miniers seraient supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.(Avec Reuters)

L'Agefi