BHP: en berne avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - BHP perd près de 1% à Londres sur fond de dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 9% à 2550 pence, à la lumière de la solide performance récente de l'action de la compagnie minière.



Le broker mentionne aussi un risque que BHP fasse une nouvelle offre sur Anglo American après la fin de la période de restriction de six mois, fin novembre, et un risque de hausse de ses dépenses d'investissement à moyen terme.





