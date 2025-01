BFT Investment Managers : Régis Bourget nommé responsable de la clientèle institutionnelle

Il intègre BFT Investment Managers en 2023 en tant que responsable du pôle Fonds Propres Groupe Crédit Agricole et membre du comité de direction.

En 2011, il intègre UBS Investment Bank en tant que responsable des institutions financières sur le change, les métaux précieux et les taux court terme. En 2016, il rejoint Lyxor AM en tant que responsable de la vente pour l'Europe francophone au sein de l'équipe ETF.

Il rentre ensuite à la Société Générale en 2003 où il crée et dirige le desk de vente change auprès des clients institutionnels et devient co-head de la vente Europe.

