BFT IM : "L'industrie faiblit aux Etats-Unis et la consommation recule au Japon"

(AOF) - Jeanne Asseraf-Bitton, responsable de la recherche et stratégie de BFT IM souligne que "les actions américaines et Eurozone affichent des plus-hauts, tirés par les valeurs financières et les valeurs cycliques que la saison des résultats favorise depuis peu". Les petites valeurs se distinguent aux Etats-Unis, poursuit l'analyste. "Les ventes au détail se replient après le bond de fin 2023, l’industrie faiblit et le moral des PME est en berne", ajoute BFT IM à propos de la situation outre-Atlantique.

Sur le Japon, Jeanne Asseraf-Bitton poursuit : "Le PIB réel se contracte au quatrième trimestre après un repli au troisième trimestre (les données révisées éviteront peut-être la récession technique). Pénalisée par la perte de pouvoir d'achat, la consommation recule. "