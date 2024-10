BFT IM intègre une trajectoire climat dans deux fonds

BFT IM, filiale d’Amundi, intègre une trajectoire climat dans la stratégie d’investissement de ses fonds BFT France Futur ISR et BFT Crédit Opportunités ISR, renommés pour l’occasion BFT France Futur ISR Climat et BFT Crédit Opportunités ISR Climat. Le premier est investi en petites et moyennes valeurs françaises, tandis que le second couvre les obligations d’entreprises de l’OCDE en euro.

Les deux fonds respectent désormais trois nouveaux grands principes. Tout d’abord, l’intensité carbone du portefeuille doit à la fois être en permanence inférieure de 30% à celle de l’univers d’investissement et se situer sous une trajectoire de décarbonation qui correspond à une réduction de l’intensité carbone de 7% par an pour converger vers la neutralité en 2050. Ensuite, les fonds ont une contrainte d’investissement minimale dans les secteurs dits HCIS (« High Climate Impact Sector ») qui sont aujourd’hui fortement émetteurs de CO2 et doivent ainsi contribuer significativement aux efforts de réduction. Enfin, les fonds respectent le principe DNSH (Do Not Significantly Harm) ou « absence de préjudice important » selon lequel ils ne doivent pas investir dans une activité durable qui peut causer un préjudice important à un autre objectif durable.

« Cette intégration de nouveaux critères « Climat » est un nouvel exemple de notre engagement pour accompagner et encourager les investisseurs et les entreprises vers une croissance durable. Appliquée aujourd’hui à deux fonds, cette évolution sera prochainement déployée à d’autres produits de notre offre », a commenté Gilles Guez, directeur général de BFT Investment Managers.

Labellisés ISR, les deux fonds sont proposés à une large gamme de clientèle : particuliers, assureurs, investisseurs institutionnels, grandes entreprises, banques privées, distributeurs externes et réseaux bancaires.

Laurence Marchal