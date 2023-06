BFT IM finalise sa gamme de fonds « Investir en France pour une croissance durable »

(AOF) - BFT IM annonce la finalisation de sa gamme « Investir en France pour une croissance durable ». Composée de 7 fonds sur les 3 classes d’actifs actions, obligations et monétaire, cette offre est proposée à la fois aux banques privées, réseaux de distribution et aux investisseurs institutionnels. L’encours sous gestion représente 1,8 milliard d’euros.

La démarche de BFT IM consiste à proposer des solutions de placement orientées vers l'univers d'investissement France des actions (toutes tailles de capitalisation boursière), des obligations d'entreprises (notamment les obligations " vertes " et " sociales "), et des titres de créances négociables.

La gestion des fonds intègre une démarche d'investissement responsable et repose sur la combinaison d'une analyse financière et extra financière.

Les sept fonds sont : BFT France Monétaire Court Terme ISR (Investir sur le monétaire court terme et contribuer au financement des entreprises françaises) ; BFT France Obligations Durables ISR (Investir en obligations d'entreprises françaises et financer des projets environnementaux et sociaux) ; BFT France Emploi ISR (Investir en actions d'entreprises françaises qui ont un impact sur l'emploi) ; BFT France Solidaire ISR (Investir en actions d'entreprises qui ont un impact sur l'emploi et dans des entreprises solidaires) ; BFT France Futur ISR (Investir en actions de petites et moyennes entreprises au cœur de la relance de l'économie) ; BFT France PEA-PME (Investir en actions de petites entreprises éligibles au PEA-PME) ; BFT France Equlibre ISR (Investir sur une sélection d'entreprises françaises combinant rendement obligataire et exposition au marché actions).