Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bezos vend des parts d'Amazon pour une valeur de 1,9 milliard de dollars Reuters • 06/08/2020 à 06:43









BEZOS VEND DES PARTS D'AMAZON POUR UNE VALEUR DE 1,9 MILLIARD DE DOLLARS (Reuters) - Le PDG d'Amazon.com, Jeff Bezos, s'est déchargé d'une participation d'une valeur de 1.9 milliard de dollars (1.57 milliard d'euros) dans la compagnie ces derniers jours, selon un dépôt réglementaire publié mercredi. Au cours des deux premiers jours ouvrables d'août, Bezos a vendu plus de 600 000 actions dans le cadre d'un plan de négociation annoncé précédemment, lui laissant 54.9 millions d'actions d'une valeur d'environ 176 milliards de dollars aux prix actuels du marché. Bezos, l'homme le plus riche du monde, a déclaré qu'il prévoyait de vendre des actions d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars chaque année pour financer sa société de fusées, Blue Origin. (Munsif Vengattil et Akanksha Rana; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.