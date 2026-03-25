Beyond Meat retarde ses résultats du quatrième trimestre

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Beyond Meat BYND.O a déclaré mercredi qu'elle retardait la publication de ses résultats du quatrième trimestre d'environ une semaine, car elle a besoin de plus de temps pour achever certains processus internes.

Le fabricant de viande à base de plantes, dont les actions ont connu l'année dernière une frénésie de mèmes, publiera désormais ses résultats trimestriels le 31 mars, au lieu du 25 mars.

La semaine dernière, , la société a annoncé qu'elle retardait son rapport annuel car elle avait identifié des faiblesses matérielles liées aux contrôles associés à la comptabilisation de ses stocks, y compris les stocks excédentaires ou obsolètes.

Le producteur de fausse viande est déjà confronté à une faible demande, car les consommateurs soucieux de leur budget se détournent de ses produits les plus chers et se tournent vers des alternatives moins chères, dans le cadre d'une évolution vers des produits moins transformés et, plus récemment, sous l'influence du mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre la santé à l'Amérique).