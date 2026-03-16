Beyond Meat retarde la publication de son rapport annuel et annonce des recettes préliminaires pour le quatrième trimestre

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(Mise à jour des actions, ajout d'éléments de contexte et de détails)

Beyond Meat BYND.O a annoncé lundi un chiffre d'affaires préliminaire pour le quatrième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street et a déclaré qu'elle retarderait le dépôt de son rapport annuel 2025, car elle a besoin de plus de temps pour examiner les soldes de ses stocks, y compris les provisions pour les stocks excédentaires et obsolètes.

Les actions de la société ont chuté de 4,1 % dans les échanges prolongés. L'action a chuté de 78 % en 2025.

Le producteur de fausse viande a été confronté à une baisse de la demande, car les consommateurs touchés par l'inflation se détournent de ses produits plus chers et se tournent vers des aliments moins transformés.

La société a déclaré un revenu préliminaire d'environ 61 millions de dollars pour le quatrième trimestre, conforme à ses attentes précédentes , mais inférieur aux estimations des analystes de 62,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de viande d'origine végétale prévoit maintenant de déposer son rapport annuel auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers d'ici le 31 mars. Il revoit également ses procédures internes et est en train d'élaborer un plan de remédiation.

La société a déclaré qu'elle n'avait pas encore déterminé l'impact potentiel de son examen des stocks sur ses états financiers.

Beyond Meat a également retardé d'une semaine la publication de ses résultats du troisième trimestre , car elle avait besoin de plus de temps pour quantifier la dépréciation de certains de ses actifs.

La société, dont les actions ont connu l'année dernière une frénésie de mèmes , publiera ses résultats du quatrième trimestre le 25 mars.