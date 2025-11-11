Beyond Meat réduit ses prévisions de ventes

(AOF) - Beyond Meat, dont le titre chute de 9% en avant-Bourse, a déclaré une perte nette de 110,7 millions de dollars au troisième trimestre, contre 26,6 millions un an plus tôt. Le groupe a déclaré affiche une perte ajustée de 47 cents par action contre une perte de 41 cents au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires trimestriel du producteur américain de substituts de viande ressort en recul de 13,3 % à 70,2 millions de dollars, contre 69 millions de dollars attendus.

La société, qui avait reporté la publication de ses résultats trimestriels, anticipe des ventes comprises entre 60 et 65 millions de dollars pour le quatrième trimestre, contre des prévisions de 70,03 millions de dollars

