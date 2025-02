AOF - EN SAVOIR PLUS

Beyond Meat prévoit aussi de réduire encore ses dépenses d'exploitation au cours des années 2025 et 2026 de manière à ce que son Ebitda soit positif d'ici la fin de l'année 2026.

(AOF) - Les ventes nettes de Beyond Meat en 2024 se sont élevées à 326,5 millions de dollars, soit une baisse de 4,9%. La perte nette s'est élevée à 160,3 millions de dollars, soit 2,43 dollars par action ordinaire, contre une perte nette de 338,1 millions de dollars, soit 5,26 dollars par action ordinaire en 2023. Sa marge brute ressort à 12,8% contre -24,1 % en 2023. Le producteur américain de substituts de viande affiche une perte opérationnelle de 101,7 millions de dollars contre une perte de 269,2 millions de dollars en 2023.

Beyond Meat réduit ses pertes en 2024

