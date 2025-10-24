 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 187,12
-0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Beyond Meat BYND.O a déclaré vendredi qu'elle prévoyait d'enregistrer un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux attentes des analystes, à un moment où les actions du fabricant de fausses viandes, qui font l'objet de nombreuses ventes à découvert, sont en hausse.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires trimestriel de 70 millions de dollars, supérieur aux estimations de 68,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté de près de 500 % au cours de la semaine dernière, alimentant une nouvelle vague d'achats parmi les traders de détail qui ont déclenché des frénésies de mèmes sur les actions à Wall Street ces dernières années.

La société prévoit également des dépenses d'exploitation trimestrielles de l'ordre de 41 à 43 millions de dollars pour le trimestre se terminant le 27 septembre, tout en signalant une importante charge de dépréciation.

Valeurs associées

BEYOND MEAT
2,8400 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank