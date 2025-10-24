 Aller au contenu principal
Beyond Meat prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Beyond Meat BYND.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à un revenu net de 70 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieur aux estimations de 68,9 millions, selon les données compilées par LSEG.

La société a également déclaré que la demande d'un ancien cofabricant de rouvrir une audience d'arbitrage selon laquelle le fabricant de fausse viande a résilié un accord de manière inappropriée, réclamant des dommages de 73 millions de dollars, a été rejetée lundi dans un dépôt réglementaire.

Valeurs associées

BEYOND MEAT
2,8400 USD NASDAQ 0,00%
