Beyond Meat plonge suite au lancement de l'offre d'échange de la dette convertible
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 17:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O ont chuté de 26 % à 2,11 dollars le lundi après que le fabricant de viande à base de plantes a lancé une offre d'échange de dette convertible.

** Les actions de BYND plongent de 56,8 % à 1,23 $, un niveau record. ** La société cherche à échanger ses billets convertibles à 0 % d'un montant de 1,15 milliard de dollars échéant en 2027 contre de nouveaux billets convertibles PIK (payment-in-kind) à 7 % d'un montant maximal de 202,5 millions de dollars échéant en 2030, ainsi que 326 millions d'actions ordinaires, selon un document déposé lundi.

** Le PIK signifie que BYND sera en mesure de payer les intérêts avec une dette supplémentaire plutôt qu'avec des liquidités; les billets PIK paieront des intérêts à un taux annuel de 9,50 %.

** La société a déclaré qu'environ 47 % des détenteurs d'obligations 2027 ont déjà accepté l'offre d'échange.

** Les autres créanciers ont jusqu'au 28 octobre pour accepter l'offre, tandis que ceux qui l'accepteront avant le 10 octobre recevront une prime, comme l'indique le document déposé. ** « L'offre d'échange vise à réduire de manière significative l'effet de levier et à étendre la maturité, deux résultats qui soutiennent de manière significative notre vision à long terme d'être la société mondiale de protéines végétales », a déclaré le directeur général Ethan Brown dans un communiqué. ** Le mois dernier, la société basée à El Segundo, en Californie, a enregistré une baisse de ses revenus et une perte plus importante que prévu, alors qu'elle continue à faire face à la faible demande des consommateurs américains et au scepticisme concernant le goût, le traitement et le prix des produits.

** Avec la décision de lundi, les actions ont baissé de 42 % depuis le début de l'année. L'action, qui avait une capitalisation boursière d'environ 220 millions de dollars le vendredi, se négociait autour de 7 dollars il y a un an.

** Sur les 9 analystes couvrant BYND, 6 estiment qu'il s'agit d'une "vente" ou d'une "forte vente", tandis que 3 estiment qu'il s'agit d'une "conservation" et que la prévision médiane est de 2,42 $, selon les données de LSEG.

