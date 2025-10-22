 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 240,89
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Beyond Meat et Krispy Kreme, des valeurs de détail fortement vendues à découvert, consolident leurs récents gains
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O et de Krispy Kreme DNUT.O bondissent respectivement de 82% et de 18% avant la mise sur le marché, s'ajoutant à la série de gains récents

** Les actions du fabricant de viande à base de plantes sont à 6,58 $, après avoir augmenté de plus de 146 % au cours de la séance précédente, suite à l'annonce par la société de son intention d'étendre sa distribution aux magasins Walmart

WMT.N

** BYND a atteint un plus bas historique à la suite de la restructuration de sa dette avec les détenteurs d'obligations à la fin du mois de septembre, mais a regagné environ 600% au cours des trois dernières séances

** Les paris baissiers sur BYND représentent 12,1% du flottant, selon les données compilées par LSEG

** Les actions de Krispy Kreme cotent désormais 4,4 $, s'ajoutant au bond de 14% enregistré lors de la séance précédente

** L'intérêt des ventes à découvert sur les actions DNUT disponibles à la négociation est de 15,1 % -- données LSEG

** DNUT, BYND ont eu le plus de nouveaux observateurs au cours des dernières 24 heures sur la plate-forme de médias sociaux stocktwits.com, axée sur les investisseurs particuliers

** DNUT est l'un des titres les plus échangés par les investisseurs individuels lors de l'envolée des mèmes cette année

** GoPro GPRO.O , une autre valeur favorite des investisseurs particuliers, a augmenté de 9,6 % après avoir gagné environ 9 % au cours des deux séances précédentes, tandis que le MEME ETF MEME.P de Roundhill a augmenté de 5 %

Valeurs associées

BEYOND MEAT
3,6200 USD NASDAQ +146,26%
GOPRO RG-A
2,2000 USD NASDAQ +2,80%
KRISPY KREME
3,7100 USD NASDAQ +13,80%
WALMART
106,220 USD NYSE -0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank