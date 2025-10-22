Beyond Meat et Krispy Kreme, des valeurs de détail fortement vendues à découvert, consolident leurs récents gains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O et de Krispy Kreme DNUT.O bondissent respectivement de 82% et de 18% avant la mise sur le marché, s'ajoutant à la série de gains récents

** Les actions du fabricant de viande à base de plantes sont à 6,58 $, après avoir augmenté de plus de 146 % au cours de la séance précédente, suite à l'annonce par la société de son intention d'étendre sa distribution aux magasins Walmart

WMT.N

** BYND a atteint un plus bas historique à la suite de la restructuration de sa dette avec les détenteurs d'obligations à la fin du mois de septembre, mais a regagné environ 600% au cours des trois dernières séances

** Les paris baissiers sur BYND représentent 12,1% du flottant, selon les données compilées par LSEG

** Les actions de Krispy Kreme cotent désormais 4,4 $, s'ajoutant au bond de 14% enregistré lors de la séance précédente

** L'intérêt des ventes à découvert sur les actions DNUT disponibles à la négociation est de 15,1 % -- données LSEG

** DNUT, BYND ont eu le plus de nouveaux observateurs au cours des dernières 24 heures sur la plate-forme de médias sociaux stocktwits.com, axée sur les investisseurs particuliers

** DNUT est l'un des titres les plus échangés par les investisseurs individuels lors de l'envolée des mèmes cette année

** GoPro GPRO.O , une autre valeur favorite des investisseurs particuliers, a augmenté de 9,6 % après avoir gagné environ 9 % au cours des deux séances précédentes, tandis que le MEME ETF MEME.P de Roundhill a augmenté de 5 %