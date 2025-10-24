 Aller au contenu principal
Beyond Meat en baisse à la suite d'une frénésie de vente à découvert
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 18:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Les actions du fabricant de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont baissé d'environ 9 % à 2,58 $ dans les échanges de l'après-midi ** L'action de Beyond Meat s'est redressée dans le cadre d'une frénésie de vente à découvert, augmentant de plus de 300% cette semaine, avec une nouvelle vague d'achat parmi les commerçants de détail qui ont déclenché des frénésies de mèmes à Wall Street ces dernières années ** Vendredi, BYND a annoncé des revenus trimestriels préliminaires supérieurs aux estimations, bien qu'elle ait été confrontée à des ventes faibles en raison de la baisse de la demande pour ses galettes de viande à base de plantes au cours des quatre dernières années

** Les résultats préliminaires ont fait grimper l'action jusqu'à 18 % dans les premiers échanges ** L'entreprise devrait publier ses résultats pour le troisième trimestre le 4 novembre

** La note moyenne de huit analystes est "vendre"; avec une prévision médiane de 2,42 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 31% depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

