 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 226,57
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Beyond Meat, d'autres actions fortement vendues à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de viande végétale Beyond Meat BYND.O chutent de 22,4 % à 2,78 $ avant le marché

** L'action a bondi de plus de 112% au cours de la dernière séance, mais a clôturé en légère baisse dans des échanges volatils , les commerçants de détail s'étant rués sur les actions fortement vendues à découvert

** D'autres noms à fort intérêt pour la vente à découvert ont enregistré des volumes d'échange importants mercredi, notamment la chaîne de beignets Krispy Kreme DNUT.O , le fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O et le distributeur de cadeaux en ligne 1-800-Flowers.com FLWS.O .

** GoPro chute de 2,6 % et DNUT perd 6 % avant le marché

** Le FNB MEME de Roundhill MEME.P , qui a glissé de près de 7 % au cours de la dernière séance, gagne 2 % jeudi

Valeurs associées

1-800-FLOWERS.COM-A
4,3900 USD NASDAQ -14,76%
BEYOND MEAT
3,5800 USD NASDAQ -1,10%
GOPRO RG-A
2,3100 USD NASDAQ +5,00%
KRISPY KREME
4,0300 USD NASDAQ +8,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank