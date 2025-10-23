Beyond Meat, d'autres actions fortement vendues à découvert sont en baisse après la folle journée de mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de viande végétale Beyond Meat BYND.O chutent de 22,4 % à 2,78 $ avant le marché

** L'action a bondi de plus de 112% au cours de la dernière séance, mais a clôturé en légère baisse dans des échanges volatils , les commerçants de détail s'étant rués sur les actions fortement vendues à découvert

** D'autres noms à fort intérêt pour la vente à découvert ont enregistré des volumes d'échange importants mercredi, notamment la chaîne de beignets Krispy Kreme DNUT.O , le fabricant de caméras d'action GoPro GPRO.O et le distributeur de cadeaux en ligne 1-800-Flowers.com FLWS.O .

** GoPro chute de 2,6 % et DNUT perd 6 % avant le marché

** Le FNB MEME de Roundhill MEME.P , qui a glissé de près de 7 % au cours de la dernière séance, gagne 2 % jeudi