Beyond Meat continue de rebondir ; l'entreprise annonce des projets d'expansion de la distribution avec Walmart

21 octobre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O ont bondi d'environ 69 % pour atteindre jusqu'à 2,48 $ tôt mardi, pour une flambée quintuplée du cours de l'action du fabricant de viande à base de plantes en difficulté au cours des trois dernières séances. ** La société basée à El Segundo, en Californie, annonce tôt mardi qu'elle prévoit d'augmenter la disponibilité de certains produits dans plus de 2 000 magasins Walmart WMT.N aux États-Unis

** Parallèlement à cette expansion, BYND introduit le nouveau Beyond Burger 6-patty value pack ** Depuis qu'elles ont atteint un plancher record de 50 cents jeudi dernier, les actions BYND ont grimpé en flèche dans le contexte d'une éventuelle compression des ventes à découvert

** Le volume des transactions a récemment éclipsé les niveaux records de l'action: vendredi, ~ 438 millions d'actions ont changé de mains, lundi, ~ 1,2 milliard d'actions ont été échangées, et plus de 550 millions d'actions ont été échangées mardi ** La semaine dernière, BYND a annoncé le règlement anticipé de l'offre d'échange de la dette , y compris l'émission de plus de 300 millions d'actions nouvelles

** BYND a maintenant environ 398 millions d'actions en circulation et environ 379 millions d'actions flottantes, selon les données du LSEG

** L'action BYND était en hausse de 40 % à 2,07 $ sur la séance.

** 5 des 8 analystes couvrant BYND considèrent l'action comme "vendre" ou "fortement vendre" et 3 comme "conserver" et l'objectif de cours médian est de 2,42 $, selon les données de LSEG.