Beyond Meat continue de rebondir ; l'entreprise annonce des projets d'expansion de la distribution avec Walmart

21 octobre - ** L'action de Beyond Meat BYND.O a bondi d'environ 69 % pour atteindre 2,48 $ tôt mardi, ce qui représente une quintuple augmentation du cours de l'action du fabricant de viande à base de plantes en difficulté au cours des trois dernières séances. ** La société basée à El Segundo, en Californie, a annoncé tôt mardi qu'elle prévoyait d'augmenter la disponibilité de certains produits dans plus de 2 000 magasins Walmart WMT.N aux États-Unis.

** En même temps que l'expansion, BYND a introduit le nouveau Beyond Burger 6-patty value pack. ** Depuis qu'elle a atteint un plancher record de 50 cents jeudi dernier, l'action BYND a grimpé en flèche dans le contexte d'un potentiel *short squeeze* .

** Le volume des transactions a récemment éclipsé les niveaux records de l'action: vendredi, environ 438 millions d'actions ont changé de mains, lundi, environ 1,2 milliard d'actions ont été échangées, et plus de 50 millions d'actions ont été échangées mardi. ** La semaine dernière, BYND a annoncé le règlement anticipé de l'offre d'échange de la dette , y compris l'émission de plus de 300 millions d'actions nouvelles.

** BYND a maintenant environ 398 millions d'actions en circulation et environ 379 millions d'actions flottantes, selon les données du LSEG.

** L'action BYND a augmenté de 40% à 2,07 $ sur la séance.

** 5 des 8 analystes couvrant BYND recommandent de vendre ou de fortement vendre l'action, et 3 recommandent de la conserver. Le PT médian est de 2,42 $, selon les données de LSEG.