Better Home & Finance en hausse après que Northland Capital a relevé sa note à « surperformance »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** L'action du banque hypothécaire Better Home & Finance ( BETR.O ) progresse de 4,7 % à 25,3 dollars après que Northland Capital Markets a relevé sa recommandation sur le titre à « surperformance ».

** La société de courtage estime que BETR est bien placée pour gagner des parts de marché malgré un contexte macroéconomique quelque peu moins favorable dans le secteur hypothécaire, en raison de la hausse des taux d’intérêt et des prix du pétrole

** Il ajoute qu’une des principales raisons de son optimisme réside dans le fait que la société pourrait être sur le point d’atteindre un stade où ses partenariats d’entreprise généreront une croissance plus forte du volume des transactions, sans entraîner de coûts fixes supplémentaires significatifs

** Six analystes sur sept attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et un seul « conserver »; leur objectif de cours médian est de 39 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 29,5 % depuis le début de l’année