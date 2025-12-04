Beta Technologies progresse après avoir presque triplé son chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions du fabricant d'avions électriques Beta Technologies BETA.N augmentent de 1,4 % à 30,60 $ avant le marché

** Les revenus de la société ont presque triplé au troisième trimestre , passant de 3 millions de dollars un an plus tôt à 8,9 millions de dollars, dans son premier rapport sur les résultats depuis son introduction en bourse le mois dernier

** Les revenus des produits ont dépassé les attentes de la direction en raison de livraisons de moteurs en avance sur le calendrier

** BETA annonce une perte nette de 9,83 $ par action, contre 1,81 $ par action l'année dernière

** La société prévoit pour l'année 2025 un chiffre d'affaires compris entre 29 et 33 millions de dollars

** L'action BETA a baissé de 18% depuis son entrée sur le marché