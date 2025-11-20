BETA Technologies fait appel à Near Earth pour accélérer le développement de l'aviation autonome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 11 et 12) par Dan Catchpole et Shivansh Tiwary

Le fabricant d'avions électriques BETA Technologies BETA.N a annoncé jeudi un partenariat avec Near Earth Autonomy pour développer des avions sans équipage pour l'armée, avec des essais en vol qui devraient commencer au premier semestre 2026.

Le développement et la démonstration complète du système autonome devraient prendre jusqu'à un an et pourraient être déployés dans un délai de 18 à 36 mois, a déclaré à Reuters le directeur général de BETA, Kyle Clark.

Toutefois, le processus d'approvisionnement de la défense pourrait changer la donne, a-t-il ajouté.

BETA, qui conçoit et fabrique des avions électriques et des systèmes de propulsion, a déclaré que Near Earth apporte son expertise et son expérience en matière de systèmes autonomes, qu'elle a développés pour l'armée américaine et les principaux fabricants de l'aérospatiale.

Les obstacles réglementaires retardant les taxis aériens commerciaux, les entreprises du secteur explorent de plus en plus les marchés de la défense et de la logistique pour diversifier leurs revenus, ce qui pousse les développeurs à renforcer les capacités autonomes pour prendre l'avantage.

Il existe une demande pour "des centaines d'avions par an - au bas de l'échelle", a déclaré M. Clark. La guerre que mène actuellement la Russie en Ukraine démontre l'importance de la logistique aérienne, a-t-il ajouté.

La société basée dans le Vermont prévoit d'utiliser son travail avec Near Earth pour développer ses produits destinés aux utilisateurs militaires et aux transporteurs commerciaux de marchandises, y compris ses partenaires actuels UPS UPS.N et Bristow. La société, qui a levé 1 milliard de dollars lors d'une introduction en bourse à New York au début du mois, teste des systèmes d'autonomie en interne depuis plusieurs années.

Shawn Hall, directeur des revenus de BETA, a déclaré dans un communiqué que des signaux récents émanant des agences américaines de défense et de transport laissent présager une mise en service plus rapide des aéronefs autonomes.

Le partenariat de BETA avec Near Earth complète son travail avec GE Aerospace pour développer un turbogénérateur, ainsi que sa propre expertise dans le développement d'avions électriques. Son travail de développement de la propulsion avec GE donnera à ses véhicules une plus grande autonomie, une plus grande charge utile et une plus grande vitesse, a déclaré M. Clark. "Si l'on ajoute à cela l'autonomie, on obtient un avion qui accroît encore ses capacités, enlève le poids du pilote et de tous les systèmes, ce qui permet d'augmenter la charge utile", et qui peut opérer dans un espace aérien contesté, réduisant ainsi les risques pour les personnes. "Nous disposons de toutes les pièces du puzzle pour répondre à un besoin très important de l'armée américaine",a-t-il déclaré.