Beta Technologies évaluée à 7,4 milliards de dollars : les actions restent stables à l'ouverture de la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Beta Technologies
BETA.N sont restées stables à l'ouverture lors de leurs débuts à la Bourse de New York mardi, évaluant le fabricant d'avions électriques à 7,44 milliards de dollars.
