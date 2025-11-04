Beta Technologies évaluée à 7,4 milliards de dollars : les actions restent stables à l'ouverture de la Bourse de New York

Les actions de Beta Technologies

BETA.N sont restées stables à l'ouverture lors de leurs débuts à la Bourse de New York mardi, évaluant le fabricant d'avions électriques à 7,44 milliards de dollars.