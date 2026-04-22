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Best Buy nomme l'initié Jason Bonfig au poste de directeur général ; les actions sont en baisse
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 avril -

** Les actions de Best Buy BBY.N annulent les gains initiaux, en baisse de 3,3 % à 64,42 $ avant le marché

** Le distributeur d'électronique nomme l'initié Jason Bonfig au poste de directeur général, remplaçant Corie Barry, cadre de longue date, à compter du 31 octobre

** Barry, qui est devenue la première femme directrice générale de BBY en 2019, restera conseillère stratégique pendant six mois après son départ

** Bonfig a occupé le poste de chef de la clientèle, des produits et de l'exécution et a supervisé de nombreuses initiatives, notamment les activités canadiennes de l'entreprise et son unité de médias de vente au détail Best Buy Ads

** De nombreuses entreprises de biens de consommation ont connu une série de changements au niveau de la direction au cours de l'année écoulée, car elles sont confrontées à un environnement de consommation changeant et à des défis liés à la chaîne d'approvisionnement en raison des troubles géopolitiques

** A la dernière clôture, l'action BBY a baissé de 0,51% depuis le début de l'année

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BEST BUY
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