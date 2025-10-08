Best Buy en hausse après que Jefferies a relevé son objectif de cours en raison de la solidité de son activité de publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions du distributeur en électronique Best Buy < BBY.N > ont augmenté de 2,7 % à 77,26 $

** Jefferies relève son objectif de cours à 95 $ contre 88 $; maintient la note "achat" sur l'action

** Jefferies déclare que l'influence croissante des publicités Best Buy en tant que source de profit à marge élevée modifie la perception des investisseurs et stimulera la croissance des bénéfices à long terme

** La société de courtage s'attend à ce que Best Buy Ads devienne un contributeur clé à la marge d'exploitation en 2026, en particulier lorsque l'entreprise aura dépassé sa phase d'investissement lourd dans le talent et l'infrastructure

** L'unité de médias de détail de Best Buy devrait émerger en tant qu'opération remarquable, renforcée par un nouveau leadership et des embauches stratégiques de Walmart Connect et Roundel de Target, selon Jonathan Matuszewski, analyste chez Jefferies

** Huit des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 19 comme "conservée" et une comme "vendue"; l'objectif de cours médian est de 75,50 $

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de près de 10 % depuis le début de l'année