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Best Buy en hausse après la nomination d'un initié, Jason Bonfig, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** Les actions de Best Buy BBY.N en hausse de près de 1,7 % à 67,75 $ en pré-marché

** Le détaillant d'électronique déclare que Jason Bonfig, directeur principal de la clientèle, des produits et de l'exécution, remplacera Corie Barry en tant que directeur général à partir du 31 octobre

** Barry, qui a dirigé Best Buy depuis 2019, restera conseillère stratégique pendant six mois après son départ

** De nombreuses entreprises de biens de consommation ont connu une série de changements au niveau de la direction au cours de l'année écoulée pour faire face à l'évolution de l'environnement des consommateurs et aux défis de la chaîne d'approvisionnement dus à l'agitation géopolitique

** À la dernière clôture, l'action BBY a baissé de 0,51% depuis le début de l'année

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