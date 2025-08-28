Best Buy dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une demande stable de gadgets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans les paragraphes 3-4, commentaire de la directrice générale dans le paragraphe 5)

Best Buy BBY.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son chiffre d'affaires et son bénéfice du deuxième trimestre jeudi, grâce à de fortes ventes en ligne et à une hausse de la demande d'ordinateurs, de téléphones portables et d'autres appareils alimentés par l'intelligence artificielle.

Toutefois, le premier distributeur américain de produits électroniques a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, citant l'incertitude induite par les tarifs douaniers au second semestre de l'année.

L'entreprise a profité de la demande de remplacement de produits dans des catégories clés, car de plus en plus d'acheteurs ont remplacé leurs appareils par des ordinateurs, des téléphones portables et du matériel de jeu dotés d'une intelligence artificielle.

Elle a également été stimulée par le lancement en juin de la console de jeu Nintendo Switch 2, dont les pré-commandes ont été épuisées dans ses magasins et en ligne. L'entreprise était un partenaire de détail clé pour le lancement.

"La dynamique de croissance de nos ventes s'est poursuivie en août, grâce à la forte réponse des clients à nos événements de vente pour la rentrée scolaire", a déclaré la directrice générale Corie Barry.

Les ventes comparables pour le trimestre clos le 2 août ont augmenté de 1,6 %, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une baisse de 0,52 %, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables en ligne de Best Buy aux États-Unis ont fait un bond de 5,1 % par rapport à une baisse de 1,6 % l'année dernière, tandis que les ventes comparables dans les magasins internationaux ont augmenté de 7,6 %, rebondissant après une baisse de 1,8 % l'année dernière.

Sur une base ajustée, la société a gagné 1,28 $ par action, alors que les estimations étaient de 1,21 $ par action.

Pour l'exercice 2026, l'entreprise prévoit des ventes comparables comprises entre une baisse et une hausse de 1 % et un bénéfice ajusté compris entre 6,15 et 6,30 dollars par action.