Best Buy : croissance inattendue au quatrième trimestre

(AOF) - Best Buy a fait mieux qu'espéré au quatrième trimestre, clos fin février. Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public a dégagé un bénéfice par action de 2,58 dollars contre 2,40 dollars de consensus. Il a également vu ses ventes comparables augmenter de 0,5 % à 13,95 milliards de dollars, mettant fin à 12 trimestres consécutifs de baisse. Les analystes s'attendaient à une baisse de 1,33 %.

Sur le nouvel exercice, Best Buy cible un bénéfice par action ajusté entre 6,20 et 6,60 dollars. Il anticipe par ailleurs des ventes entre 41,4 et 42,2 milliards de dollars, au pire stable en comparable et au mieux en progression de 2%.

