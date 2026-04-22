Best Buy confie à Bonfig le soin de succéder à Barry, une vétérane, au poste de directeur général, dans un contexte de ralentissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Bonfig a dirigé le lancement de la place de marché en ligne de Best Buy et l'expansion des médias de vente au détail

* Barry restera conseillère stratégique pendant six mois après son départ

* Le changement de direction s'inscrit dans la tendance sectorielle des récents changements au sein de la direction générale des grands détaillants

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8 et de détails sur la performance de l'action au paragraphe 7) par Savyata Mishra et Juveria Tabassum

Best Buy BBY.N a nommé mercredi un initié, Jason Bonfig, au poste de directeur général, en remplacement de Corie Barry, une dirigeante de longue date, dans un changement de direction qui intervient alors que le distributeur américain est aux prises avec une faible demande des consommateurs et des pressions sur la chaîne d'approvisionnement liées aux tarifs douaniers.

L'entreprise, qui exploite plus de 1 000 magasins en Amérique du Nord, s'efforce de relancer la croissance en développant les ventes, les services et la publicité en ligne, alors que la concurrence s'intensifie dans l'ensemble du secteur.

En tant que directeur de la clientèle, des produits et de l'exécution, M. Bonfig a supervisé bon nombre de ces initiatives, ainsi que les activités canadiennes de l'entreprise et son unité de médias de détail, Best Buy Ads.

Il a récemment dirigé le lancement de la place de marché en ligne de Best Buy aux États-Unis et l'expansion de son activité publicitaire, à l'instar d'Amazon et de Walmart, les détaillants cherchant à exploiter leurs propres données clients pour attirer les marques.

Best Buy avait bénéficié d'une hausse de la demande pendant la pandémie de COVID-19, mais celle-ci s'est atténuée à mesure que le sentiment des consommateurs à l'égard des articles coûteux tels que les téléviseurs, les ordinateurs et les appareils électroménagers s'est affaibli en raison de l'inflation et de l'augmentation des coûts d'emprunt.

Les ventes de l'entreprise ont chuté au cours de 14 des 16 derniers trimestres et l'action a perdu environ 15 % de sa valeur depuis le 2 avril de l'année dernière, date à laquelle les droits de douane considérables imposés par le président Donald Trump sont entrés en vigueur. Au cours de la même période, l'indice de référence S&P 500 a gagné environ 25 %.

"Le prix de l'action ne s'est pas rétabli depuis son sommet de 52 semaines à 85 $ à la fin d'octobre 2025, ce qui, selon nous, est lié à l'évolution du paysage concurrentiel et aux pénuries de puces de mémoire AI qui ont un impact direct sur l'électronique grand public offerte", a déclaré Ken Leon, analyste chez CFRA.

BARRY EN TANT QUE CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE

Barry, une vétérane de Best Buy de près de trois décennies qui est devenue la première femme directrice générale du distributeur en 2019, restera une conseillère stratégique pendant six mois après avoir quitté ses fonctions à la fin du mois d'octobre.

Les actions de la société étaient en baisse de 4,7% dans les échanges matinaux.

Le changement de directeur général chez Best Buy est le dernier d'une série de changements au sein de la direction générale au cours de l'année écoulée dans les entreprises de biens de consommation et les détaillants, y compris Coca-Cola

KO.N , Procter & Gamble PG.N et Walmart WMT.O .

"Barry a redressé l'entreprise pendant une période difficile - Covid! Mais il semble que Bonfig veuille positionner l'entreprise pour l'ère de l'IA", a déclaré Kimberly Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.