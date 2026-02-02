Best Buy chute après que JP Morgan a rétrogradé l'action et réduit son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 février - ** Les actions du distributeur d'électronique Best Buy BBY.N en baisse de ~2% à 63,90 $ avant le marché ** La maison de courtage JP Morgan a abaissé sa note de "surpondération" à "neutre", citant un quatrième trimestre difficile ainsi que des vents contraires dans le domaine de l'informatique dans un contexte d'incertitude économique persistante
** Réduit son objectif de cours à 76 $ contre 99 $, déclarant qu'une dynamique anormale du marché de la mémoire, où les prix devraient doubler, diminuera probablement les ventes d'ordinateurs
** L'immobilier restant bloqué pour l'instant, les téléviseurs et les appareils électroménagers devraient connaître des tendances modérées - courtage
** Sept des 27 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou "plus élevé", 19 à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 80 dollars, selon les estimations compilées par LSEG
** L'action a chuté de près de 22 % en 2025
