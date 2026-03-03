 Aller au contenu principal
Best Buy bondit après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions du distributeur d'électronique Best Buy BBY.N en hausse de 14% à 70 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de bénéfices du 4ème trimestre , grâce à une demande soutenue pendant la période des fêtes de fin d'année pour les appareils de jeux et les téléphones portables

** Le bénéfice trimestriel ajusté par action s'élève à 2,61 $, contre 2,47 $ estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Cependant, les ventes comparables trimestrielles ont baissé de 0,8 % par rapport aux estimations d'une hausse de 0,25 %

** Les ventes comparables annuelles devraient être en baisse de 1 % ou en hausse de 1 %, par rapport aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,63 %

** Le BPA annuel ajusté devrait se situer entre 6,30 et 6,60 dollars, contre des estimations de 6,66 dollars

** L'action a chuté de 21 % en 2025

