 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 079,53
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Bessent : La Chine atteint la "bonne cadence" pour compléter les achats de soja américains promis
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor Bessent s'est dit très optimiste quant à l'économie américaine pour l'année prochaine, compte tenu de l'augmentation des investissements en capital, mais a déclaré que des réductions des taux d'intérêt étaient nécessaires en raison de l'affaiblissement de certains secteurs, notamment celui de l'immobilier.

Bessent a déclaré au sommet du New York Times Dealbook que la Chine était sur la bonne voie pour remplir ses engagements dans le cadre d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, notamment l'achat de 12 millions de tonnes de soja, qui devrait être terminé d'ici à la fin février 2026.

"Je dirai que la Chine est sur la bonne voie pour respecter chaque partie de l'accord, chaque partie de l'accord", a-t-il déclaré.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank