Bessent : La Chine atteint la "bonne cadence" pour compléter les achats de soja américains promis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le secrétaire américain au Trésor Bessent s'est dit très optimiste quant à l'économie américaine pour l'année prochaine, compte tenu de l'augmentation des investissements en capital, mais a déclaré que des réductions des taux d'intérêt étaient nécessaires en raison de l'affaiblissement de certains secteurs, notamment celui de l'immobilier.
Bessent a déclaré au sommet du New York Times Dealbook que la Chine était sur la bonne voie pour remplir ses engagements dans le cadre d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, notamment l'achat de 12 millions de tonnes de soja, qui devrait être terminé d'ici à la fin février 2026.
"Je dirai que la Chine est sur la bonne voie pour respecter chaque partie de l'accord, chaque partie de l'accord", a-t-il déclaré.
