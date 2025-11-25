 Aller au contenu principal
Bessent estime qu'il y a de fortes chances que Trump annonce la nomination d'un nouveau président de la Fed avant Noël
Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mardi qu'il y avait de fortes chances que le président Donald Trump annonce un nouveau président de la Réserve fédérale avant Noël.

"Nous allons donc avoir le dernier entretien du deuxième tour aujourd'hui. Andrew, nous avons cinq candidats très solides", a déclaré M. Bessent lors d'une interview accordée à CNBC. Le mandat de Jerome Powell en tant que président de la Fed se termine en mai.

