Bessent déclare que les États-Unis achètent davantage de pesos argentins et travaillent sur une facilité de crédit de 20 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les Etats-Unis ont de nouveau acheté des pesos argentins sur le marché libre mercredi, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent à la presse, ajoutant que le département travaillait avec des fonds d'investissement du secteur privé pour créer une facilité de 20 milliards de dollars afin d'investir dans la dette souveraine de l'Argentine.

Lors d'une conférence de presse, M. Bessent a précisé que cette facilité s'ajouterait à une nouvelle ligne de swap américaine de 20 milliards de dollars en faveur de l'Argentine, cette dernière apportant un soutien total de 20 milliards de dollars à la troisième économie d'Amérique latine. M. Bessent a également précisé que les États-Unis continueraient à soutenir financièrement l'Argentine tant que le gouvernement du président Javier Milei mènerait de "bonnes politiques", quel que soit le résultat des élections législatives qui se tiendront dans ce pays d'Amérique du Sud au cours de ce mois.