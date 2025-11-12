 Aller au contenu principal
Bessent déclare que des "annonces substantielles" seront bientôt faites pour réduire les prix du café et d'autres produits
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré mercredi que les Américains verraient dans les prochains jours des "annonces substantielles" visant à faire baisser les prix de produits tels que le café, les bananes et d'autres articles qui ne sont pas cultivés aux États-Unis.

Scott Bessent a déclaré à l'émission Fox News "Fox and Friends" que ces annonces, qu'il n'a pas définies, feraient baisser les prix "très rapidement", ajoutant que les Américains commenceraient à se sentir mieux face à l'économie au cours du premier semestre 2026.

Le chef du Trésor a déclaré qu'un chèque de remboursement de 2 000 dollars proposé par le président américain Donald Trump, qui serait financé par les recettes des droits de douane, serait destiné aux personnes gagnant moins de 100 000 dollars par an, mais qu'aucune décision n'avait été prise.

