BESI en tête du Stoxx après l'annonce par Reuters d'un intérêt de rachat

13 mars - ** Les actions de BE Semiconductor Industries

BESI.AS ont bondi d'environ 10 % pour atteindre le sommet du Stoxx 600 .STOXX , après que Reuters ait rapporté que la société avait fait l'objet d'un intérêt de rachat

** BESI a travaillé avec la banque d'investissement Morgan Stanley pour évaluer les approches, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le sujet

** Un rachat a été l'un des scénarios pour BESI ces dernières années, car aucun plan de succession n'a jamais été présenté pour le PDG/fondateur Blickman", indiquent les analystes de Degroof Petercam dans une note

** La société de courtage indique que les spéculations de rachat ont soutenu le prix de l'action et qu'elles continueront à le faire aujourd'hui

** BESI déclare qu'elle ne répond pas aux rumeurs du marché et qu'elle est pleinement engagée dans l'exécution de son plan stratégique visant à améliorer la valeur actionnariale en tant que société indépendante

** Les actions sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis le 2 janvier, si les gains se maintiennent

** Elles ont ouvert à un niveau record de 200,5 euros (229,41 $), mais ont réduit leurs gains par la suite

(1 $ = 0,8740 euro)