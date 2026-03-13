BESI en tête du Stoxx après l'annonce par Reuters d'un intérêt de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 mars - ** Les actions de BE Semiconductor Industries
BESI.AS ont bondi d'environ 10 % pour atteindre le sommet du Stoxx 600 .STOXX , après que Reuters ait rapporté que la société avait fait l'objet d'un intérêt de rachat
** BESI a travaillé avec la banque d'investissement Morgan Stanley pour évaluer les approches, ont déclaré à Reuters deux personnes familières avec le sujet
** Un rachat a été l'un des scénarios pour BESI ces dernières années, car aucun plan de succession n'a jamais été présenté pour le PDG/fondateur Blickman", indiquent les analystes de Degroof Petercam dans une note
** La société de courtage indique que les spéculations de rachat ont soutenu le prix de l'action et qu'elles continueront à le faire aujourd'hui
** BESI déclare qu'elle ne répond pas aux rumeurs du marché et qu'elle est pleinement engagée dans l'exécution de son plan stratégique visant à améliorer la valeur actionnariale en tant que société indépendante
** Les actions sont en passe de connaître leur meilleure journée depuis le 2 janvier, si les gains se maintiennent
** Elles ont ouvert à un niveau record de 200,5 euros (229,41 $), mais ont réduit leurs gains par la suite
(1 $ = 0,8740 euro)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer