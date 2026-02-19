BESI dépasse les attentes au 4e trimestre, mais chute en Bourse
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:33
Le fabricant d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs affiche un bénéfice net de 42,8 MEUR au titre du 4e trimestre, en augmentation de 69,2% par rapport au 3e trimestre, et dépassant les 40 MEUR attendus en moyenne par les analystes, selon ING.
Ce dernier ajoute que le groupe néerlandais a battu de 12% le consensus au niveau de son profit opérationnel, en croissance séquentielle de 65% à 56 MEUR, et de 2% l'anticipation moyenne du marché pour ses revenus, en progression de 25% à 166 MEUR.
L'amélioration de la rentabilité reflète aussi une marge brute qui s'est établie à 63,9%, en augmentation de 1,7 point par rapport au 3e trimestre 2025, principalement en raison d'un mix de produits plus favorable.
A 250 MEUR, ses commandes ont augmenté de 43% "grâce à une forte hausse de la demande des sous-traitants asiatiques pour les applications de centres de données 2,5D, à un regain de capacité pour les applications photoniques et à une augmentation significative des commandes de liaison hybride".
Soutenu par ses profits annuels et une liquidité solides, le groupe prévoit de proposer un dividende de 1,58 EUR par action au titre de 2025 lors de son AG du 23 avril, reflétant un ratio de distribution de 95%.
Pour les trois premiers mois de 2026, BESI anticipe une marge brute comprise entre 63% et 65%, pour un chiffre d'affaires qui devrait augmenter de 5% à 15% par rapport au 4e trimestre 2025.
Il ajoute toutefois que ses dépenses d'exploitation devraient croître de 10% à 15% par rapport aux 50 MEUR du 4e trimestre 2025, principalement en raison d'une augmentation des dépenses en R&D.
En dépit de ces chiffres globalement meilleurs que prévu, l'action BESI essuie un recul de plus de 6% à Amsterdam, victime manifeste de prises de profits après un beau parcours depuis le début de l'année. Avec son recul du jour, elle affiche encore une progression de plus de 31% depuis le 1er janvier.
