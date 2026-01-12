BESI annonce des commandes préliminaires d'une valeur de 250 millions d'euros pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec citation de la déclaration au paragraphe 3, contexte au paragraphe 4)

BE Semiconductor Industries BESI.AS , l'un des plus grands fournisseurs européens d'équipements d'assemblage de puces, a annoncé lundi une augmentation séquentielle des commandes au quatrième trimestre.

La société néerlandaise a déclaré que les commandes devraient atteindre 250 millions d'euros (292 millions de dollars) au dernier trimestre 2025, contre 174,7 millions au troisième trimestre et 128 millions au deuxième.

"La solidité des commandes (...) est principalement due à une augmentation générale des réservations par les sous-traitants asiatiques pour les applications de centres de données 2,5D et au renouvellement des achats de capacité par les principaux clients de la photonique", a déclaré BESI dans un communiqué.

L'entreprise fabrique des machines qui saisissent les puces et les collent sur des cartes ou d'autres puces. Elle fournit des sous-traitants qui assemblent le matériel final pour les concepteurs de puces tels que Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O .

(1 $ = 0,8569 euros)