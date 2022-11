Bertrand Dumazy, Edenred : «Le CAC 40 serait la reconnaissance du travail visant une croissance profitable et durable»

Bertrand Dumazy, PDG d'edenred. (© Edenred)

Bertrand Dumazy, PDG d'Ederend a accordé un entretiens au Revenu.

Âgé de 51 ans, Bertrand Dumazy est diplômé de l’ESCP et titulaire d’un MBA de la Harvard Business School. Il débute dans le conseil chez Bain, puis intègre BC Partners et Neopost, dont il fut directeur marketing et directeur financier. De 2011 à 2015, il dirige Deutsch et Materis. Administrateur d’Air Liquide et de Neoen, il est PDG d’Edenred depuis fin 2015.

Vous visez 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2030, contre environ 2 milliards prévus cette année, ce qui suppose la poursuite d’une forte dynamique commerciale. Quels sont les moteurs de croissance du groupe ?

Bertrand Dumazy : Dans notre nouveau plan stratégique Beyond 2022-2025, nous avons l’ambition de faire progresser l’excédent brut d’exploitation à périmètre et changes constants d’au moins 12% par an, par rapport à un niveau record de 810 à 840 millions d’euros anticipé cette année. Cette ambition est donc de deux points supérieure à l’objectif fixé dans le dernier plan triennal, et quatre points au-dessus de celui du précédent plan. Pour atteindre cette cible de rentabilité, il faut implicitement que le groupe dégage une croissance interne annuelle à deux chiffres de ses revenus, comme cela a été déjà le cas ces six dernières années (hors Covid en 2020).

Et, en 2030, qui marquera les vingt ans de la naissance d’ Edenred [ndlr : né de la scission du groupe hôtelier