Bertrand Cousin nommé président du conseil d'administration de Voltalia

Voltalia annonce ce jour plusieurs évolutions au sein de la gouvernance de son conseil d'administration, à la suite de la démission de Laurence Mulliez de ses fonctions d'administratrice et de présidente du conseil, avec effet à l'issue de l'assemblée générale de ce 21 mai.

Sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, le conseil a décidé de nommer Bertrand Cousin, actuellement administrateur indépendant depuis le 15 mai 2025 et président du comité d'audit, pour lui succéder à la présidence du conseil.

"Il dispose d'une expertise reconnue en matière financière, de gouvernance et d'accompagnement de sociétés internationales en croissance, avec une expérience de plus de 30 ans en France et à l'international", met en avant le groupe d'énergies renouvelables.

Le conseil d'administration a aussi décidé de coopter, à titre provisoire, Isabelle Kocher en qualité d'administratrice, en remplacement de Laurence Mulliez ; cette cooptation devra être soumise à ratification lors d'une prochaine AG, qui sera organisée prochainement.

Le conseil a enfin décidé de nommer Emmanuelle Lemer en qualité de censeur, avec prise d'effet à l'issue de l'AG de ce 21 mai. La présidence du comité d'audit, précédemment assurée par Bertrand Cousin, fera l'objet d'une annonce ultérieure.