Bertelsmann achète l'éditeur Simon & Schuster pour $2,2 mds

(actualisé avec confirmation et déclarations de Bertelsmann) BERLIN, 25 novembre (Reuters) - Le groupe allemand de médias Bertelsmann BTGGg.F a annoncé mercredi avoir conclu le rachat de l'éditeur américain Simon & Schuster à ViacomCBS VIACA.O pour 2,175 milliards de dollars (1,825 milliard d'euros) en numéraire, une acquisition qui renforcera sa position aux Etats-Unis, son deuxième marché. Bertelsmann, qui possède entre autres le groupe de télévision RTL, l'a emporté sur News Corp NWSA.O , le conglomérat créé par Rupert Murdoch, pour la reprise de Simon & Schuster, que Viacom avait mis en vente en mars dans le cadre du recentrage de ses activités. Le rachat de Simon & Schuster, qui édite entre autres les livres de Dan Brown, Hillary Clinton et Stephen King, constitue la deuxième opération d'envergure pilotée par le président du directoire du groupe allemand, Thomas Rabe, pour en faire le numéro un mondial du livre, après la prise de contrôle de Penguin Random House il y a moins d'un an. "Cette acquisition va créer une valeur ajoutée énorme pour notre société", a déclaré Thomas Rabe à propos de Simon & Schuster. "Nous renforçons notre position parmi les principales entreprises de création de contenus aux Etats-Unis (...) Je suis convaincu que ce jour est un bon jour pour l'édition de livre et pour les auteurs." Simon & Schuster, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 814 millions de dollars en 2019, est rentable et emploie 1.500 personnes. Thomas Rabe a précisé que la part de marché de son groupe aux Etats-Unis resterait inférieure à 20% après l'acquisition, ce qui devrait lui assurer le feu vert des autorités de la concurrence. Les ventes de livres aux Etats-Unis n'augmentent actuellement que d'environ 1% par an selon l'American Association of Publishers, les lecteurs se tournant de plus en plus vers les médias sociaux et d'autres formats en ligne. (Klaus Lauer et Douglas Busvine, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)

